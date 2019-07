«El PSC és una forma d'identificar la laminació dels drets fonamentals»

Com va viure el ple de constitució de l'Ajuntament de Santa Coloma?

Va ser un ple desagradable perquè un acte d'aquesta solemnitat no s'ha de veure interromput per aquestes manifestacions. Però no ens hem de quedar només amb l'aspecte més vistent de les protestes, sinó en el fet que va originar aquestes protestes, que era un pacte que molta gent de Santa Coloma no entenia, no es volien veure abocats amb un pacte amb el PSC.

ERC considerava l'acord com una situació de gravetat?

La gravetat és sobretot pel moment que viu el país, amb temes d'una qüestió molt important de vulneració de drets civils perquè tenim exiliats i presos polítics. I en aquest cas, qui és la cara visible de bona part d'aquesta situació és el PSC. Per tant, en aquests moments el PSC és una forma d'identificar aquesta laminació de drets fonamentals, aquesta és la situació i això és el que jo entenc que els ciutadans van qüestionar. A ERC Santa Coloma també ho qüestionem i no ens avenim a fer un pacte amb PSC.

Vau convocar a simpatitzants del vostre partit perquè anessin al ple?

No. Nosaltres no vam convocar ningú. Jo penso que quan es va fer públic el pacte això va ser la convocatòria.

Creu que es va actuar de manera pertinent amb la trucada del president Quim Torra?

No és arran de la trucada que es canvia l'acord. Es canvia el pacte quan Independents de la Selva, atenent la petició de la regidora d'ERC, Carme Dilmé, reconsideren el pacte.

Si no hi hagués hagut la intervenció de Quim Torra, Dilmé hauria fet la petició?

Això és ficció, no ho sé. La trucada simplement ens suggeria que intentéssim fer els esforços possibles per arribar a un pacte. Nosaltres explicitem aquesta petició el dia del ple.

Si vostè hagués sigut president de la Generalitat, hauria fet la trucada?

Aquesta és una pregunta fora de lloc. Aquestes trucades passen a tots els nivells. Hi ha presidents de partits polítics, comarcals, regionals de diputacions, que segur que interactuen. La novetat aquí és que sigui notícia.

No és notícia?

Aquí s'està intentant presentar aquell ple com una cosa greu però els que vam viure la decisió de suspendre el ple, sabem que va ser acordada pels regidors, no per les pressions de la gent, ni pels crits. No confonguem la causa-efecte.

Quina és la causa-efecte segons vostè?

La causa-efecte és que arran de la petició que fa ERC de reconsiderar el pacte, Independents de la Selva reconsidera el pacte i els regidors acordem ajornar unes hores el ple, prèvia autorització. Això es va posar a votació, hi va haver 15 vots favorables per donar-nos temps per continuar negociant.

Han tornat a parlar amb el president Torra després del pacte?

No.

Per què fins a aquell dia no hi havia acord?

Perquè les negociacions sempre són complexes, n'hi ha que demanen més del que poden aconseguir. No és normal que passin aquestes coses, evidentment. Però tampoc és el primer pacte que s'acaba tancant a darrera hora, hi ha experiències en altres llocs, segur.

Va intervenir algú d'Esquerra en l'àmbit supramunicipal?

Vull treure el focus d'aquí. La intervenció d'en Torra va ser una trucada suggerint un pacte. Jo entenc que mediàticament ven molt, però simplement va fer una trucada suggerint que féssim tot el possible per arribar a un acord. ERC estava en tot moment al cas de quines eren les circumstàncies.

Teníeu alguna directriu del partit?

ERC no emet directrius. Hi ha autonomia per pactar, sempre dins de la coherència de la mateixa estructura del partit. Nosaltres teníem dues premisses (i això és el que va dificultar les negociacions): no compartir l'alcaldia -perquè vam guanyar les eleccions amb més de 200 vots de diferència i ens semblava que la confiança de la ciutadania la teníem nosaltres, i no incorporar al PSC en el govern. Aquestes eren les nostres limitacions, autoimposades.

Quin és el clima actualment a Santa Coloma?

Jo no sé percebre cap clima. Aquí l'efecte secundari és de sorpresa de primer, quan una força guanyadora, en virtut d'altres pactes, queda fora del govern. Qui guanya semblaria que hauria d'estar més ben posicionat per governar. La segona és que un cop renunciat el pacte inicial, es modifica i no cristal·litza.

Com valora el pacte de Junts per Catalunya (JxCat), Independents i PSC al Consell Comarcal de La Selva?

JxCat fa valer la fórmula que li assegura la millor representació possible, en el seu moment em consta que les negociacions que es van intentar portar a terme hi havia la voluntat de governar conjuntament atès que teníem el mateix nombre de representants. Però això no ha estat possible perquè segurament JxCat tenia una alternativa millor on nosaltres no hi érem. Són faves contades.