Els policies d'Anglès han de patrullar en solitari per la manca de personal

Els efectius de la Policia Local d'Anglès han de fer hores extres per la manca de personal. Arran d'aquesta situació, l'Ajuntament ha hagut d'ampliar la borsa d'hores extraordinàries fins als 15.000 euros i l'alcaldessa, Astrid Desset, destaca que fins que no es convoquin dues places n'hauran de fer.

Les proves de selecció del primer nou efectiu estan previstes al mes vinent. La falta d'efectius ha causat que al juliol hi hagi hagut tres dies amb algun torn descobert i s'estan fent patrullatges, segons destaca la batllessa. Això ha suposat que es desviés el telèfon de la Policia Local cap al 112 i, per tant, per qualsevol tema de seguretat ciutadana se n'han hagut de fer càrrec els Mossos d'Esquadra.

La plantilla de la Policia Local d'Anglès està prevista en deu places però actualment és de nou, ja que la plaça de caporal no existeix. Per tant, hi ha vuit agents i un sergent. Les places actualment estan ocupades per sis funcionaris de carrera i tres interins.

Dels funcionaris de carrera, diu Desset, hi ha una persona de baixa. I de la resta -els interins- un es troba de baixa i un altre va cursar unes oposicions i ara ha anat a treballar a una altra Policia Local de les comarques de Girona. A la pràctica això significa que treballant hi ha cinc policies i el sergent. Això suposa que hi hagi moltes vegades que les patrulles hagin de ser unipersonals, amb les conseqüències que això pot tenir en el cas d'un succés que requereixi l'actuació de més d'una persona. Per fer-hi front, com passa amb altres policies locals, es requereix la presència dels Mossos d'Esquadra, en aquesta cas, de la comissaria de Santa Coloma de Farners.

L'alcaldessa destaca que s'està treballant per trobar-hi una solució i la primera ha passat per posar més diners a les hores extraordinàries, s'ha passat de 1.500 a 15.000 euros. Això representa que els policies que ara hi ha treballant facin hores extraordinàries i no tots hi estarien predisposats. Però com diu Desset, això és un tema voluntari.

Quant a cobrir les places. Assegura que tenen problemes per poder-ne convocar, ja que ara tot just poden cobrir-ne una que està pendent de l'any 204, per una baixa per invalidesa. Les proves es faran al mes de setembre i això suposarà tenir un nou efectiu. Per altra banda, diu que no se'ls permet convocar més places fins que no s'aprovin de cara a l'any vinent els Pressupostos de l'Estat i espera, diu l'alcaldessa, que al gener es pugui convocar la segona. I finalment, destaca que hi ha una resolució judicial que està posant en dubte de cara al futur la contractació d'interins i que, per ara, no hi ha data per a noves incorporacions. Aquesta situació a la Policia Local de manca de personal, diu Desset, que no hauria d'afectar l'atenció del mes d'agost. Que segons la seva opinió està «coberta gràcies a les hores extraordinàries».



Crítica de l'oposició

Des del grup de PAU, a l'oposició a l'Ajuntament, el seu portaveu, Pere Espinet, assegura que «amb les hores extres no es cobriran tots els torns» i critica la «manca de convocatòries d'agents en els últims dos anys». I també destaca que el sergent «quan faci vacances, algú ha de cobrir-lo i que l'Ajuntament només ofereix 18 euros de més als policies».

La batllessa d'Anglès en canvi destaca que la situació de falta de convocatòria de places ja ve «dels anys que Pere Espinet era alcalde i que només col·locava interins» i recorda que la situació actual «és conseqüència de quan ocupava aquest lloc a l'ajuntament». Finalment, demana que la gent estigui tranquil·la i recorda que Anglès és un municipi de 7.500 habitants, petit i que en un futur els agradaria poder completar la pantilla i que pogués créixer fins als 12 efectius a la plantilla però que la situació actual, de moment, ho impedeix.