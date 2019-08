Continua la remodelació de Can Rovira de Sant Hilari amb la restauració de la capella

L'acció forma part de la rehabilitació d'espais públics del municipi, prevista amb la creació de la nova marca turística de Sant Hilari. A principis d'aquest any es va presentar la nova marca turística de Sant Hilari Sacalm, fruit de l'elaboració de l'Estratègia que va fer l'Oficina de Turisme per fer front a l'etapa d'estancament del turisme en el municipi.

La nova marca està pensada per millorar la situació econòmica del municipi a curt i, sobretot, a llarg termini. Entre les accions a emprendre destaca la rehabilitació d'alguns espais del poble com és el cas de l'edifici i els jardins de Can Rovira, de gran valor patrimonial, i d'interès turístic. La remodelada Oficina de Turisme, situada a la planta baixa, va obrir les seves portes oferint una nova imatge coincidint amb l'inici de les vacances de Setmana Santa d'enguany.

Des de fa unes setmanes també s'han iniciat obres als jardins d'aquest mateix edifici, per convertir-los en un espai atractiu al bell mig del nucli antic del municipi i on es vegin reflectits els valors que transmet la nova marca turística.



Subvenció de 10.000 euros

Ara, amb la concessió d'una subvenció de 10.000 euros per part de la Diputació de Girona, han començat les obres de restauració de la capella de Can Rovira i els jardins que està previst que finalitzin abans de final d'any.

Documentat ja al segle XV, el casal de Can Rovira és considerat l'edifici senyorial més destacat del nucli urbà i gaudeix d'una ubicació cèntrica i privilegiada i és, per tant, un dels edificis més visitats de Sant Hilari.



La capella es podrà visitar

La capella data amb tota probabilitat de finals del s. XIX o principis del s. XX i és un espai que es caracteritza per haver estat ornamentat amb pintures al tremp. A més, inclou importants aplicacions de talla daurada amb or fi, també de la mateixa època.

La voluntat dels responsables municipals és que la capella de Can Rovira, un cop restaurada, sigui un element patrimonial que formi part de la visita de l'emblemàtic edifici.