La policia de Blanes salva la vida d'una dona en perill de dessagnar-se

La ràpida intervenció de la Policia Local de Blanes va salvar ahir a la tarda la vida d'una dona que corria el perill de dessagnar-se a casa seva. Va ser ella mateixa, de 81 anys d'edat, qui va avisar al telèfon d'emergències 112 i va explicar que li havien rebentat les varius de la cama dreta, i que estava patint una forta hemorràgia.

La dona va relatar que estava perdent molta sang, i va demanar que l'anessin a atendre al pis des d'on trucava, situat al barri d'Els Pins. Va alertar també que no estava en condicions de poder anar a obrir la porta d'accés al domicili. Una patrulla de la Policia Local de Blanes va arribar al cap de pocs minuts a l'immoble i, en veure que no podien obrir la porta pels seus propis mitjans, van accedir a l'interior del domicili de la dona -situat al quart pis- amb l'ajuda del veí del costat, que els va obrir perquè saltessin des del seu balcó al de la víctima, que estava obert.

Un cop a l'interior de l'habitatge on hi havia la dona, els policies van poder comprovar que havia perdut molta sang i que estava inconscient a causa del xoc hemorràgic. Per això, un dels dos agents va taponar-li la ferida i li va aplicar immediatament un torniquet a la cama dreta per aturar l'hemorràgia. Posteriorment, van arribar al pis efectius dels Bombers de la Generalitat, així com els serveis sanitaris, que van continuar amb l'atenció mèdica.