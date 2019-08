Els comerciants de la Selva creen un joc de taula per atraure el públic infantil

Ni el Monopoli, ni el parxís. A partir d'aquesta tardor, el joc estrella a la comarca de la Selva serà El joc de la Laura. Es tracta d'un joc de taula que ha creat la Federació de Comerç de la Selva amb l'objectiu de fomentar que el públic més jove conegui les botigues que hi ha a cada poble i la importància d'anar als comerços de proximitat.

El joc de la Laura serà un joc similar al Trivial, en què cada jugador haurà de recórrer els set municipis dibuixats en el taulell tot responent algunes preguntes relacionades amb la cultura i el patrimoni de la zona. D'aquesta manera, els jugadors hauran de passar per Arbúcies, Breda, Caldes de Malavella, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils i Vidreres, que són els pobles que formen la Federació de Comerç de la Selva.

A més, a cada casella hi haurà un dibuix d'un element representatiu de cada municipi. A Caldes hi haurà una casella amb unes gotes en representació de les termes romanes o a Breda hi haurà una olla simbolitzant la tradició ceramista del municipi. A més, en cada poble també hi haurà una casella centrada en els municipis.

En aquest cas, el jugador haurà d'encertar en quin sector comercial (alimentació, salut i bellesa, equipament de la llar, moda i complements, regals, oci i artesania, serveis o restauració i hostaleria) trobarà cada producte que la Laura vol comprar. El guanyador serà aquell qui aconsegueixi endevinar abans els set sectors que hi ha representats en el joc.



L'objectiu és fomentar el comerç entre els nens

La gerent de la Federació de Comerç de la Selva, Montserrat Pujolràs, ha destacat que amb aquest joc volen aconseguir "fer veure a la mainada que tenim comerç", ja que segons ella els més petits de la casa sovint pensen directament en grans superfícies o el comerç electrònic. Per això han buscat la manera d'arribar "a un sector que no ho hem mai, els més petits".

Aquesta estratègia ja va engegar l'any passat, quan la federació va crear un conte per pintar en què s'explicaven les llegendes i tradicions dels pobles de la Selva interior. En ell ja es va presentar a la Laura i la seva família que anaven recorrent la comarca. Després de l'èxit d'aquest conte, la junta de la federació va voler seguir potenciant la marca de la Laura i per això van decidir crear aquest joc de taula.

Un dels comerciants de Sant Hilari Sacalm, Jordi Busquets, ha detallat que el joc de taula "és una bona iniciativa" per atraure al públic infantil i, a la vegada, estirar als pares a comprar al comerç de proximitat. "El que no tenim en aquest poble, ho podem trobar en el del costat", ha reblat Pujolràs.

La gerent també ha explicat que "el públic que tenim a la comarca és gent de més de 45 anys" i per això han engegat aquesta campanya per "connectar" amb altres generacions. Els comerciants de la Selva volen "posar en valor" tot allò que t'ofereix una botiga de poble, sobretot basant-se en la qualitat del servei.

En aquesta línia, Jordi Busquets ha recordat que "el comerç de proximitat dona llum als carrers, neteja les voreres i fa ambient". En aquest sentit, ha lamentat que la gent "es queixi que no hi ha ambient" però després van a comprar a les grans superfícies. "Si ningú compra al poble, la botiga tanca", ha conclòs el comerciant.

Per altra banda, la gerent també ha destacat que en el joc s'ha buscat la manera d'unir el comerç, amb la cultura i el patrimoni de cada poble. Per a Pujolràs, són sectors que "han d'anar agafats de la mà" per poder tenir més força. En aquest sentit, Jordi Busquets també creu que és una manera que la gent conegui els municipis de la zona. "Molta gent sap què passa al Vietnam, però no coneixem el poble del costat", ha afirmat el carnisser de Sant Hilari.



Augment de comerços

Montserrat Pujolràs ha destacat que actualment hi ha uns 400 establiments associats a la Federació de Comerç de la Selva i que compten amb "un percentatge alt d'associacionisme a la comarca". De fet, la gerent de la federació ha apuntat que el comerç "s'està recuperant" després de molts anys d'inestabilitat. "Amb la crisi hi va haver molts tancaments", ha afirmat Pujolràs, però en els últims mesos, el nombre de nous establiments ha tornat a pujar.