El servei d'assistència d'Arbúcies presta 8.500 hores d'atenció a domicili

L'Ajuntament d'Arbúcies ha comptabilitzat 8.500 hores de serveis prestats a domicili durant el primer semestre de 2019. Des de l'Ajuntament impulsen una cartera de serveis que atén una seixantena de persones directament a casa seva. Segons el consistori, aquest volum d'hores suposa un rècord històric i ho atribueixen al fet que el nombre de serveis s'ha anat ampliant de manera progressiva.

Apunten que des del 2015, han apostat fermament per l'atenció a les persones a domicili. S'han incorporat nous serveis com les neteges domiciliàries, acompanyaments, cuina i altres serveis com el control de medicació que han permès disposar d'una prestació integral i consolidada.

Aquest any, s'han començat a prestar serveis nocturns i de cap de setmana cobrint necessitats urgents i molt primàries. L'equip professional està format per 14 persones que reben formació constant i tècnica. Per al 2020, està previst executar un pla de formació centrat en la comunicació i en l'acompanyament emocional a usuaris i famílies.



Valoració satisfactòria

El regidor d'atenció a les persones, Jaume Salmeron, va valorar positivament el servei: «Estem molt orgullosos del que fem i valorem la qualitat humana del nostre equip professional, per sobre de tot». Segons Salmeron, «el proper objectiu és arribar a més gent gran, principalment la que viu sola, i seguir ampliant serveis i prestacions». L'Ajuntament d'Arbúcies compromet cada any 125.000 euros del seu pressupost en aquest projecte. El finançament total del servei es divideix en recursos propis municipals, Generalitat de Catalunya i en participacions particulars.

El model de gestió econòmica del servei d'atenció a domicili ha permès disposar d'una gestió de més qualitat, més eficaç i amb més usuaris i usuàries. L'Ajuntament atribueix l'èxit a la proximitat i la gestió horitzontal del servei públic.