Crema un cotxe en un túnel de l'Eix i s'ha de tallar una hora i mitja

L'incendi d'un cotxe en un túnel de l'Eix Transversal al seu pas per Sant Hilari Sacalm va provocar, ahir, un caos viari en sentit Vic durant més d'una hora i mitja. Així, es va haver de tallar aquesta carretera que uneix Girona amb Lleida en aquesta direcció i es van generar llargues cues que van superar el quilòmetre i mig de longitud.

Els Bombers van destinar quatre dotacions a apagar el foc del vehicle, que va generar molt de fum a l'interior del túnel, raó per la qual es va decidir tallar al trànsit per evitar que ningú pogués patir una intoxicació. De fet, arran d'aquest incident, l'ocupant del vehicle va poder sortir de pressa de la cavitat i va alertar els serveis d'emergències quan començava a sortir fum del seu vehicle i, per tant, no va resultar ferida.

Els fets es van desencadenar a dins del túnel de les Comes en sentit Vic. Es tracta d'un dels túnels que té la C-25 al seu pas per aquesta demarcació. L'avís dels fets es va produir a un quart de dotze del migdia. Des de llavors la carretera es va tallar al trànsit, fins que pels volts de tres quarts d'una del migdia, es va deixar un sol carril tallat en sentit Vic per les tasques de neteja de la via arran de l'incendi.

Això va generar, segons informava ahir el Servei Català de Trànsit, cues d'un quilòmetre i mig de longitud. La situació viària es va poder acabar donant per normalitzada quan faltaven uns pocs minuts per a les dues de la tarda.