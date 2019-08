Els Bombers rescaten un grup de sis persones al Montseny

Els Bombers de la Generalitat van rescatar la matinada de diumenge a dilluns un grup de sis persones que s'havia perdut a la zona del Montseny.

Els efectius de salvament van rebre l'alerta d'un grup de sis persones que anava amb dos gossos i que en teoria s'havia perdut en fer-se fosc a la zona del mas el Corralet, a prop de Riells del Montseny.

Els Bombers van mobilitzar una dotació del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) d'Olot -especialistes en rescats- així com tres dotacions terrestres. Després de fer una recerca intensa per la zona, se'ls va localitzar quan passaven pocs minuts de la una de la matinada de dilluns en una zona boscosa que es trobava a força distància del mas on els havien indicat. Segons fonts de Bombers, malgrat l'ensurt no es van haver de lamentar ferits.