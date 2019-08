Cremen tres vehicles en desús en un descampat a Riudellots

Tres vehicles van incendiar-se ahir per causes que per ara es desconeixen en un descampat de Riudellots de la Selva. Es tracta de tres furgonetes en desús que estaven aparcades a l'avinguda de Mas Pins, un terreny que pertany a una empresa de desballestaments. Els Bombers van rebre l'avís a un quart de quatre de la tarda, i van haver de separar els vehicles del voltant per evitar la propagació de les flames. Fins a cinc dotacions van treballar durant prop de dues hores per apagar el foc.