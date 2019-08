Més de 500 avisos per conductes incíviques de blanencs al llarg del 2019

La Policia Local de Blanes ha aixecat 544 actes per conductes incíviques entre l'1 de gener i el 28 d'agost de 2019. L'Ajuntament ho va fer públic ahir on destaca que les actes aixecades aquest 2019 representen un augment del 24,7% en comparació amb el mateix període de l'any 2018.

Les principals denúncies són per consumir alcohol al carrer (327), per pertorbar el descans dels veïns (131), per la venda ambulant no autoritzada (6), per miccionar a la via pública (64) i per llançar objectes al carrer (16).

Les denúncies han augmentat en tots els punts excepte en les actes per pertorbar el descans dels veïns, que han disminuït un 8% -se n'han obert 10 menys que l'any passat a aquestes alçades (141).



Manca d'efectius

Pel que fa a la problemàtica de l'incivisme en els carrers circumdants als locals d'oci nocturn, l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, argumenta que hi ha una «manca d'efectius»: «Necessitem una major presència d'efectius de seguretat ciutadana i de la Brigada Mòbil, i que estiguin el temps que faci falta, no que marxin quan els aldarulls tot just poden començar a produir-se». En aquest sentit, l'Ajuntament ha anunciat una reunió amb el director general dels Serveis Territorials d'Interior de la Generalitat a Girona, Albert Ballesta. A la trobada -que se celebrarà la setmana que ve- també hi assistiran els caps de la Policia Local de Blanes i l'ABP de la Selva Marítima, Joan Garcia i David Castro.



24 hores després

El comunicat de l'Ajuntament arriba 24 hores després que la patronal de l'oci nocturn, Fecasarm, hagi denunciat un policia per «aixecar una acta falsa» en una discoteca. En aquest sentit l'alcalde el municipi, Àngel Canosa, va destacar «he volgut sortir al pas de les crítiques injustificades que aquests darrers dies s'estan fent a través de determinats mitjans de comunicació i a les xarxes socials». Finalment, Canosa va elogiar la tasca del cos municipal de policia i va reiterar que hi ha una «manca d'efectius» provocada «per les jubilacions, però també per no haver pogut incorporar nous agents».