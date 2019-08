El ple de Blanes vota a favor d'imposar una sanció d'1,3 milions al càmping Eivissa

El ple de l'Ajuntament de Blanes, que es va reunir ahir en sessió ordinària, va aprovar tots els punts de l'ordre del dia, alguns dels quals de gran rellevància. A banda d'aprovar un tràmit per a l'impuls del nou planejament urbanístic i de donar el vistiplau a l'ampliació de l'Hospital Comarcal, el ple va beneir el rebuig al recurs presentat pel càmping Blanc-Eivissa per una multa d'1,34 milions d'euros imposada fa uns anys per consistoris precedents per una infracció urbanística «molt greu» en haver ampliat l'activitat i l'ús de l'activitat, sense llicència i de manera il·legal.

Segons va explicar l'alcalde, Àngel Canosa (ERC), la sanció al càmping Blanc-Eivissa, desestimada per un jutge, està plenament justificada perquè el termini de què disposava la corporació per multar-los encara és vigent. Els propietaris del càmping va recórrer als tribunals per evitar la sanció, ja que consideraven que el termini legal de resolució de l'expedient municipal havia caducat. El jutge els va donar la raó però els serveis jurídics de l'Ajuntament, «hàbils» en paraules de Canosa, van concloure que es podia obrir un nou procés sancionador.

Davant la decisió de l'equip de govern, l'empresa va presentar un nou recurs. Ahir, el ple va avalar la decisió dels serveis jurídics i tots els grup, per unanimitat, van votar a favor de desestimar el recurs del càmping. Ara l'empresa pot recórrer de nou a la via judicial per evitar la multa milionària.



Més punts

En un altre ordre de coses, el ple va aprovar també per unanimitat al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i el pla especial que ha de permetre l'ampliació de l'Hospital Comarcal.

Segons va avançar la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Rosa Aladern, si no hi ha imprevistos, l'aprovació definitiva del nou POUM podria arribar el gener del 2020. La regidora va destacar la importància de poder desencallar la nova planificació urbanística, ja que el pla vigent, aprovat el 1981, està molt desfasat. Pel que fa a l'ampliació de l'hospital, Aladern també va explicar que el projecte d'ampliació no ha rebut cap al·legació mentre ha estat sotmès a exposició pública. Les obres implicaran l'ampliació dels quiròfans i la planta de cirurgia, de manera que el centre sanitari guanyarà 1.300 m2. El projecte ja es va presentar en una sessió plenària al mes de gener, però va haver de ser modificat. Pepa Celaya (PSC), que va votar a favor de l'ampliació, va reclamar una millora dels accesos al centre hospitalari. D'altra banda, també va afegir que caldria millorar l'entorn de l'aparcament, que tal com es troba ara genera «por i inseguretat», sobretot quan és fosc, als treballadors que hi aparquen el cotxe, que es queixen de manca d'il·luminació. Celaya demana a la Generalitat que impulsi les millores necessàries.