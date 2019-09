Una de les 19 persones ferides al Correbous continua ingressada i la resta ja tenen l'alta

Les conseqüències de l'incident amb ferits al Correbous de Vidreres encara són ben presents. Dos dies després dels fets, encara roman una persona a l'hospital. Es tracta de la dona d'edat avançada que va patir les conseqüències més greus quan un toro que participava en l'acte festiu va envestir diversos espectadors.

La víctima està ingressada a l'hospital Trueta de Girona després que el mateix diumenge fos operada d'urgència. El SEM la va portar crítica fins al centre sanitari i ahir, segons fonts de l'hospital, ja va ser traslladada a planta. El seu estat és de gravetat. Tot i això, la seva vida no estaria en perill.

En l'incident fins a 19 persones van resultar ferides. Totes elles ja van poder ser donades d'alta el mateix diumenge. El SEM, que va mobilitzar fins a 12 unitats, va evacuar vuit persones a l'hospital Trueta i una d'elles era la ferida crítica. A l'hospital Santa Caterina de Salt també es van atendre set persones i totes van rebre l'alta, així com una altra persona, que va ser assistida al CUAP Güell.

Els fets es van produir a quarts de vuit del vespre de diumenge quan un toro es va escapar del tancat on es fa el Correbous a Vidreres, va saltar la tanca de la plaça i va envestir diversos espectadors de la graderia. Es van viure escenes de pànic. A banda dels 19 ferits, l'animal va acabar abatut en un bosc proper als fets a mans de la Policia Local.

Arran de tot el succés, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners han obert una investigació i ahir, juntament amb efectius de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA), van tornar al lloc per fer una inspecció ocular.

Des del moment de l'incident, el recinte ha quedat precintat i tancat. La investigació policial, per tant, segueix el seu curs i els Mossos d'Esquadra tenen obertes diligències informatives. Quan hagin conclòs l'atestat, aquest serà remès al jutge de Santa Coloma que porta els fets.

Els Mossos d'Esquadra hauran de determinar si el recinte complia totes les condicions necessàries i, si hi ha hagut alguna negligència, es buscaran els responsables. Per poder muntar un correbous calen diversos tipus de permisos. D'entrada, aquests els complirien, segons ha explicat l'alcalde, Jordi Camps. El que no està clar és si tot el que va passar a dins del recinte s'ha fet de forma normal. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que estan investigant si hi havia menors bevent alcohol, fet que està prohibit, segons han denunciat diverses persones a les xarxes socials. També s'està analitzant com es va poder escapar l'animal i si la tanca compleix l'altura que es considera segura. Un altre element que estan intentant aclarir és la presència de menors a la plaça. Aquests poden anar acompanyats d'un major d'edat a presenciar el Correbous però en canvi, no poden participar en els encierros que es fan al carrer, en cas de tenir menys de 14 anys.

Totes les mesures a tenir en compte quan es munta i es fa el Correbous estan incloses a la llei de regulació de les festes tradicionals amb bous. Aquesta deixa molt clar que «la construcció i els elements constructius de les places i les barreres, i també els materials utilitzats, s'han de disposar i estructurar de manera que no hi hagi perill de lesió o de dany per a les persones i els animals». En cas de no fer cas a la normativa, és a dir, no tenir els papers en regla, no comptar amb les mesures de seguretat o no fer cas de les prohibicions pot suposar sancions econòmiques. Les més greus representen multes de 60.001 a 150.000 euros.