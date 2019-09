Precedent: Deu vaquetes s'escapen i causen un accident de trànsit el 1999

L'incident d'aquest cap de setmana no és l'únic que han patit els Correbous de Vidreres. Es tracta d'una tradició de més de 30 anys d'història i l'any 1999 va patir un episodi que segurament recorden molts dels veïns de la població. El 5 de setembre d'aquell any deu vaquetes es van escapar de la plaça on se celebrava el Correbous.

Els responsables de llavors van assegurar que la fugida dels animals va ser provocada per «persones totalment alienes a l'organització» que van fer iniciar el tradicional encierro abans que s'haguessin acabat de col·locar les tanques de seguretat del recorregut. Davant del perill que podien suposar aquests animals, els Mossos d'Esquadra van intentar controlar-les però es van endinsar al bosc.

Una de les vaquetes fugides va provocar un accident de trànsit a la carretera de Lloret de Mar a l'altura del túnel de Narcís Monturiol. A conseqüència de la col·lisió entre la vaqueta i un vehicle, aquest darrer va patir desperfectes a la part frontal, però el conductor va resultar il·lès de l'accident. Durant els dies següents a la fugida de les vaquetes, diverses d'elles van ser abatudes per caçadors i cossos policials.