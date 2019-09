Continuen les queixes dels veïns d'Arbúcies pel soroll de la fàbrica embotelladora

Els veïns d'Arbúcies continuen protestant pels forts sorolls de la fàbrica embotelladora de Font Agudes. Segons els vilatans, mai se'ls han entregat els resultats de la sonometria que es va fer per mesurar el nivell de soroll, que no s'ha aturat.

Els veïns insisteixen que l'embotelladora –situada al límit del nucli urbà– fa soroll tot el dia. El portaveu dels residents afectats, Joan Manuel Osuna, resideix a dos-cents metres i escaig de la fàbrica i va relatar fa unes setmanes que la situació s'ha anat crispant per la reiteració de la manca d'actuació, ja que «diuen que busquen solucions però no canvia res». Ara, insisteixen que «el soroll no està solucionat».

En un primer moment, l'Ajuntament va argumentar que l'empresa havia adquirit un nou compressor i que els responsables insonoritzarien la sala per evitar el fort so, però els veïns protesten perquè «caldrà instal·lar un extractor que no quedarà insonoritzat»: «Falta instal·lar un extractor perquè si no se'ls pararà la màquina. Això significa fer un forat i aquest no anirà aïllat; per tant, el problema no acabarà d'estar arreglat», puntualitzen. D'altra banda, el grup municipal de la CUP va presentar una instància a l'Ajuntament el 2 d'agost –que de moment no han respost– per tal de conèixer els resultats de les sonometries, que s'han fet saber per part de l'equip de govern però mai s'han vist.



Més extracció d'aigua

D'altra banda, des del grup municipal de la CUP sospiten que l'empresa embotelladora de Font Agudes està realitzant «maniobres» per engrandir l'embotelladora. Per aquest motiu, els cupaires dimecres van presentar una instància per tal d'esbrinar si Font Agudes vol augmentar l'extracció d'aigua, així com el requeriment sobre els permisos necessaris, si hi són, per fer aquesta extracció.

Des del grup municipal de la CUP, Núria Batlle va insistir que «volem saber què passa a la fàbrica i per què és l'ampliació, si finalment és una ampliació». Batlle va subratllar que des de la CUP n'estan pendents «per tal d'esbrinar en quin estat estan les demandes dels veïns que continuen protestant pel so de l'embotelladora».