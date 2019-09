Vidreres farà un referèndum per decidir el futur dels correbous

L'Ajuntament de Vidreres ha decidit sotmetre a una consulta popular la continuïtat dels correbous, segons va avançar ahir la SER. La notícia arriba després que el passat 1 de setembre un toro saltés la tanca de la plaça mòbil on se celebrava el correbou –una activitat que se celebra des de fa 33 anys amb motiu de la festa major– i ferís una vintena de persones que estaven assegudes a la graderia.

En un comunicat, l'Ajuntament va afirmar que la decisió s'ha pres després de consultar totes les parts implicades –l'associació que organitza els correbous i l'Agrupació Vidreres per la Defensa Animal– dimarts en una reunió. «L'objectiu de la trobada era analitzar i treure les oportunes conclusions respecte als incidents del correbou i posar damunt la taula el futur d'aquesta activitat al municipi». El consistori va reiterar que va «escoltar les propostes de totes les parts i finalment es va arribar a la conclusió que la millor opció era realitzar una consulta popular»: «Sigui quin sigui el resultat, la voluntat ferma de l'Ajuntament és evitar que es tornin a repetir incidents de risc i pànic com el del passat 1 de setembre. Si el poble demana abolir els correbous, es farà, i si el poble demana continuïtat, es posarà sobre la taula el plantejament de l'activitat per tal de fer-la més segura», va expressar l'Ajuntament.

L'alcalde del municipi, Jordi Camps, que en el moment dels incidents es va posicionar de forma personal en contra dels correbous, va assegurar ahir que la decisió de fer una consulta popular s'ha pres «després d'escoltar els veïns de Vidreres»: «Pensem que aquesta és la millor opció i això s'ha de fer abans de la primavera, creiem que abans del mes d'abril hauria d'estar fet per afrontar el resultat amb temps».

Per la seva banda, des del grup municipal d'Esquerra Republicana, que està a l'oposició, van criticar que «en cap moment» se'ls ha fet partícips de les reunions o trobades per parlar sobre els correbous: «Nosaltres sempre hem estat en contra del maltractament animal i pensem que una consulta és la millor manera de conèixer la voluntat del poble», va expressar Romà Budallé.



Pols oposats

La portaveu de l'Agrupació Vidreres per la Defensa Animal, Meritxell Arias, va apuntar que en el moment en què es van reunir amb l'Ajuntament la decisió sobre el referèndum ja estava presa: «A nosaltres no ens van consultar res, senzillament ens van comunicar que es faria la consulta i nosaltres vam expressar que els correbous s'han d'abolir». Segons l'animalista, l'agrupació es dedicarà a fer «sensibilització sobre el patiment animal» per tal de conscienciar la població de cara a la consulta. Arias va afegir que «hi haurà pressions» per tal que el vot sigui favorable a la continuïtat dels correbous i va remarcar que «no es pot negociar sobre la tortura animal».

Des de l'Associació de Correbous de Vidreres no van voler valorar la decisió del referèndum i es van limitar a dir que «és una competència de l'Ajuntament».