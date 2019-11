L'Ajuntament de Tossa ha de pagar tant la defensa com l'acusació d'una querella

L'Ajuntament de Tossa de Mar va aprovar en la Junta de Govern del passat 29 d'octubre –amb els vots a favor de Junts per Tossa (JxCat) i Esquerra Republicana (ERC)– presentar-se com a acusació particular en una querella presentada per JxCat l'any 2017 –quan formava part de l'oposició– i recollida per la fiscalia, que acusa l'exalcaldessa Gisela Saladich de presumpta prevaricació.

El cas gira entorn de la figura de l'interventor municipal i data del 2011, quan Tossa Unida (TU) governava a l'Ajuntament sota l'alcaldia de Saladich. En arribar al consistori, l'interventor va plegar i l'equip de govern de TU va nomenar en aquest lloc un funcionari que no tenia titulació universitària.

L'oposició, però, liderada per JxCat, va entendre que aquest nomenament incomplia el decret 195/2008 argumentant que el càrrec d'interventor l'havia d'ocupar un funcionari del grup A (amb titulació universitària) i van denunciar els fets a la Direcció General d'Administració Local (DGAL).

L'Ajuntament va contraargumentar que el càrrec l'havia de desenvolupar un funcionari «suficientment capacitat», tot i que no tingués titulació universitària. Tot i això, entre 2011 i 2017, tres funcionaris i un secretari van ocupar el lloc d'interventor sense tenir categoria A. El 20 de desembre de 2017 es va nomenar interventora una funcionària de secretaria amb titulació universitària.



L'origen de la denúncia

Davant d'això, quatre regidors d'aleshores, liderats per l'actual alcaldessa, Imma Colom (JxCat), van denunciar els fets a la fiscalia el 3 d'agost de 2017. L'acusació popular va veure indicis en la denúncia i va obrir diligències per un delicte de prevaricació comès per funcionari públic sota l'article 405 del Codi Penal (CP).

Aquest article fa referència al delicte que comet un funcionari quan en l'exercici de les seves capacitats nomena un càrrec públic que no compleix els requisits per ser-ho. Segons el CP les penes per aquest delicte equivalen a sancions de tres a vuit mesos i la inhabilitació d'1 a 3 anys.



Nou govern

Després de les darreres eleccions municipals, el conjunt de forces de l'hemicicle de Tossa va canviar i Imma Colom es va convertir en la nova alcaldessa. En la darrera Junta de Govern –formada per JxCat, ERC i Endavant– ERC i JxCat van aprovar personar-se en la causa que havia impulsat dos anys enrere els mateixos regidors de JxCat i amb els vots en contra d'Endavant. Irònicament per als tossencs, l'Ajuntament finança tant l'acusació com la defensa.

Des del grup municipal d'Endavant no van voler valorar els fets, i es van limitar a dir que «hem arribat a la conclusió que no cal fer declaracions respecte a això, ja que el tema de l'interventor ja està resolt i l'acta de la votació és ben clara respecte al nostre posicionament». Per la seva banda, ERC va decidir votar a favor «per poder accedir a tota la documentació i poder treure còpies a tot l'expedient i per tenir més marge de maniobra». També van afegir que «celebraríem que això no fos delicte, però fins ara no tenim ni accés a la denúncia original». Finalment, l'actual alcaldessa va dir que «no farem cap declaració».

La querellada, Gisela Saladich, va expressar que tot plegat es tracta de «la interpretació de l'expressió que hi ha en la normativa». Saladich va afegir que quan el seu equip va entrar al govern «hi havia cinc milions d'euros de deute que es van capgirar quan vam sortir de l'Ajuntament».

L'exalcaldessa va considerar que «darrere aquestes actuacions hi ha la forma de fer de la senyora Immaculada Colom i Joan Antoni Hervias, que entenen la política municipal des de l'odi, tinc la sensació que es tracta d'una persecució o un atac personal», va concloure.