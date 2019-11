Continuen les protestes a Lloret contra l'augment dels impostos municipals

Un centenar de persones es van tornar a concentrar ahir a Lloret per protestar contra l'augment dels impostos. Davant el teatre municipal, sota el lema «No al impuestazo» i coincidint amb el pregó de la Festa Major d'hivern de Sant Romà, els manifestants van reclamar –una vegada més– que el govern municipal reflexioni sobre la pujada de taxes. La concentració –impulsada de manera anònima– es va promoure a les xarxes socials i no té cap líder visible però, tot i això, són molts els usuaris que la van recolzar. Aquesta és la segona concentració que es fa a Lloret en menys d'una setmana després que dilluns unes dues-centes persones es concentressin davant l'ajuntament pel mateix motiu.

Durant la protesta, els manifestants també van expressar el seu desacord amb el fet que l'equip de govern –format per la coalició de Junts per Catalunya (JxCat) i el Partit Socialista de Catalunya (PSC)– s'augmentés els sous en aquest nou mandat i incomplís el seu programa electoral, on especificaven que «mantindrem una bona gestió econòmica i no incrementarem els impostos municipals», però tot i això van aprovar l'augment de l'IBI i l'impost d'activitats econòmiques.