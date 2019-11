Detenen quatre persones a Sils per transportar mig quilo de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona d'edats compreses entre els 26 i els 48 anys després d'interceptar-los a la C-63 a l'altura de Sils amb mig quilo de marihuana en el seu interior. Segons va informar ahir la policia autonòmica, els detinguts, que resideixen a la localitat francesa de Montpeller i a les selvatanes Lloret de Mar i Vidreres, portaven també 9.000 euros en efectiu. La troballa va tenir lloc després que els agents que realitzaven un control en aquesta carretera paressin un vehicle i detectessin una forta olor a marihuana que els va portar a registrar-lo. Els agents van trobar la droga al maleter, així com els diners en dos ronyoneres i en la roba interior de la dona, mentre els quatre ocupants de l'automòbil donaven versions contradictòries sobre el seu origen. Tots van ser traslladats a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on van quedar detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

El cas segueix obert

La policia calcula en uns 2.743 euros el valor de la droga i manté les indagacions per conèixer la seva procedència i la dels diners localitzats sense que es descartin més detencions en relació amb el cas. Els quatre detinguts, dels quals només un té antecedents, van passar el 19 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, que va decretar la seva posada en llibertat.