El ple de Sils aprova la modificació del reglament per incorporar les Taser

L'Ajuntament de Sils va celebrar dijous una sessió ordinària on es va aprovar la modificació de la normativa de la Policia Municipal per incorporar la regulació de les pistoles elèctriques, conegudes popularment com a pistoles Taser. Segons va explicar l'alcalde del municipi, Eduard Colomé (JxCat), la modificació de la normativa era «un pas obligatori» per poder incorporar pistoles elèctriques en el cos de policia. El dirigent va concretar que amb el vistiplau del ple, ara caldrà enviar el text ratificat a la Direcció General de la Policia, que és qui l'ha de validar en última instància.



Consells de barri

Un altre dels punts substancials aprovats en el ple va ser la creació dels consells de barri. Segons l'equip de govern, l'objectiu de la creació d'aquest òrgan és que hi hagi més comunicació bilateral entre l'Ajuntament i els ciutadans per tractar els temes de poble que els afecten directament: «Per exemple, si volem incorporar més seguretat, o parlar del manteniment de determinats camins, el que fem és convocar gent relacionada amb aquella matèria i desplaçar-nos allà per tal que els veïns preguntin, censurin i participin». Els consells se celebraran en diferents punts del municipi.