Comencen a Blanes les excavacions al jaciment romà d'Els Padrets

L'Ajuntament de Blanes va informar que ahir van començar les excavacions arqueològiques al jaciment romà d'Els Padrets. Situat en la característica penya que domina el cèntric barri de sa Massaneda, es tracta del primer pas d'un ambiciós projecte que té per objectiu poder delimitar l'abast del jaciment sobre el terreny, que data de l'any 75 abans de Crist, i recuperar-lo. La coordinació del projecte va a càrrec del director de l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Blanes, Toni Reyes.

Segons l'Ajuntament, el final de la primera jornada va deixar a la vista algunes traces de l'antic nucli que hi havia. Igualment, es van delimitar els primers vestigis d'estructures que podrien ser habitatges, així com restes del que podrien ser carrers d'accés, i alguns trossos d'estris i objectes d'ús quotidià i domèstic.

Un cop s'hagin realitzat les prospeccions d'aquest mes de desembre, s'elaborarà un informe i una memòria d'execució per coordinar i detallar l'excavació a fons posterior. Aquests treballs formen part del projecte genèric que inclou tant l'excavació i museïtzació de les restes com la mateixa estabilització del talús. El projecte compta amb un pressupost total de 615.600 euros, i és un dels dos que opten a ser finançats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC). Per facilitar els treballs d'excavació, la setmana passada l'Ajuntament va impulsar la neteja i la desbrossada de la zona on hi ha les restes.