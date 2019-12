Malmeten una desena de vehicles a la zona d'oci nocturn de Blanes

El vandalisme va retornar aquest cap de setmana als carrers de Blanes. Almenys deu vehicles van aparèixer amb destrosses el diumenge al matí. Alguns d'ells tenien les finestres trencades i en altres, els retrovisors destrossats. Els brètols també van arrencar alguns senyals de trànsit i moure alguns contenidors, especialment del barri de la Plantera, els Pins i del sector de l'estació de tren.



Un problema sistemàtic

Aquesta situació no és la primera vegada que es produeix a la vila de Blanes. De fet, en més d'una ocasió, l'Ajuntament ha reclamat més presència policial, ja que els agents locals no poden amb tot i demana més presència de Mossos d'Esquadra a la zona d'oci nocturn. Normalment aquest tipus d'accions vandàliques tenen lloc quan els joves que van de festa a la zona d'oci nocturn de Blanes tornen a l'estació de tren. Però des de fa un temps, tenen un autocar que els porta fins a l'equipament ferroviari. Per tant, alguns dels aldarulls els cometen amb anterioritat. Finalment, la policia, l'Ajuntament, el delegat de Renfe i Mossos es van reunir ahir a la tarda i van pactar reforçar les mesures de seguretatper evitar agressions en els trens de Rodalies.