Apareixen restes de dos carrers al jaciment d'Els Padrets de Blanes

Les prospeccions arqueològiques al jaciment romà d'Els Padrets de Blanes (Selva) han tret al descobert les estructures de dos carrers delimitats per façanes de cases. Els experts que hi han participat han destacat l'"excepcionalitat" d'aquest espai que podria amagar una ciutat romana i no pas una vila (formada per masos d'explotació agrària).

Els vestigis de l'època romana d'aquest jaciment se situen en un període que va des de l'any 75 abans de Crist fins a l'any 50 després de Crist. El febrer vinent començarà una campanya arqueològica impulsada per l'Ajuntament i amb el suport de la Generalitat.

Les prospeccions que s'han fet aquests dies al jaciment romà d'Els Padrets de Blanes, al cèntric barri de Sa Massaneda, han permès descobrir les estructures de dos carrers perfectament delimitats per les façanes de diverses cases i seguint la distribució octogonal romana. Precisament aquesta circumstància és la que ha permès els experts apuntar que en aquest jaciment s'hi amaga una ciutat romana i no pas una vila (masos d'explotació agrària) com són gran part dels jaciments d'aquesta època que es conserven a aquesta part del territori.

"S'ha fossilitzat part de la trama urbana amb carrers i façanes, i ara quan es faci l'excavació en profunditat ja es preveu que pugui quedar al descobert una gran part de material", detalla en un comunicat l'Ajuntament de Blanes que és l'impulsor de les excavacions amb el suport tècnic de la Generalitat.

Segons els investigadors, a Els Padrets hi ha vestigis de l'època romana en un període situat entre l'any 75 abans de Crist i l'any 50 després de Crist. És una de les poques ciutats romanes que encara resten per descobrir i estudiar a fons arreu del territori català.

Una altra de les singularitats és que, a diferència de la majoria de jaciments que estan sota terra i amagats sota construccions més modernes, aquesta està a cel obert. Per treure'l al descobert només caldrà enretirar la terra que hi ha al damunt per poder anar sabent més detalls d'aquell període històric. Els treballs d'aquests dies han permès recuperar i donar continuïtat a l'única campanya que s'havia fet fins ara durant els anys 70.



El febrer començaran les excavacions

L'Ajuntament preveu que el febrer de l'any vinent es pugui fer una campanya arqueològica. Prèvisament, s'haurà de redactar un informe sobre els resultats obtinguts en les prospeccions d'aquests dies. L'està redactant l'empresa Atri Cultura i Patrimoni amb un cost de 4.500 euros i al capdavant hi ha l'arqueòleg Joan Llinàs.

Fa uns dies, es va fer una visita amb representants i tècnics de la Generalitat i amb la presència de l'alcalde, Àngel Canosa, l'arxiver municipal de Blanes, Toni Reyes i l'arqueòleg Joan Llinàs.

El jaciment té una extensió d'unes 4 hectàrees de terreny, coronades per la Penya d'Els Padrets des d'on hi ha unes vistes panoràmiques de Blanes. El consistori preveu museïtzar l'espai i exposar les restes localitzades.

El futur projecte, que també inclou l'estabilització del talús d'Els Padrets, compta amb un pressupost total de 615.000 euros i és un dels dos projectes que s'ha presentat al PUOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat.