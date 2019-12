Fan una enquesta a Santa Coloma que pregunta sobre el sou de l'alcaldessa

La plataforma online anònima «Control Ciutadà» ha creat una enquesta per conèixer l'opinió dels colomencs respecte a l'augment de sou de l'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat). Després de realitzar una sèrie de vídeos on també qüestionaven l'endeutament de l'Ajuntament i algunes de les partides pressupostades, ara han creat un qüestionari online on demanen la col·laboració ciutadana per «contestar una enquesta sobre el que creiem és una injustícia a tots els ciutadans de Santa Coloma de Farners», detallen. L'enquesta consta de quatre preguntes, on es demana als usuaris la seva opinió en relació al sou que percep la dirigent, entre d'altres, amb preguntes com: «Creus que el salari que es va adjudicar l'alcaldessa, sense previ avís, durant els espais electorals, és èticament excessiu, sent el salari del 60% de la població d'uns 17.000 euros i el d'ella tres vegades superior, al ser de 49.362 euros?», pregunten en una de les primeres preguntes del qüestionari.