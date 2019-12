ERC Riudellots presenta una moció per ampliar la declaració de béns

El grup municipal d'Esquerra Republicana (ERC) a Riudellots de la Selva ha presentat una moció per ampliar la declaració de béns dels càrrecs electes. Segons va explicar el portaveu republicà, Lluís Barnés, la mesura pretén «millorar la transparència». En concret, des d'ERC proposen ampliar la declaració de béns i interessos que han de presentar els càrrecs electes del municipi per incloure la informació en relació amb les propietats radicades al poble que formin part de les societats on participin els càrrecs electes en més d'un 30%. Segons Barnés, aquesta mesura permetrà conèixer les vinculacions empresarials amb els regidors que hi hagi en cada mandat. En cas que la mesura s'aprovi, caldrà modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

D'altra banda, els republicans també proposaran dues mocions més. Una d'elles pretén incorporar la figura del defensor del ciutadà, una figura que vetlla pels interessos dels ciutadans en relació amb les actuacions de l'administració. La proposta suggereix que aquesta figura sigui escollida pels regidors amb una majoria de dos terços del ple i que la persona escollida ocupi el càrrec durant cinc anys. Finalment, els republicans proposen una darrera moció que pretén modificar diversos articles del ROM. Entre d'altres, volen crear un registre municipal de participació de la ciutadania per fomentar la vehiculació de demandes col·lectives per part de grups de veïns per defensar temàtiques d'interès comú.