La Guàrdia Civil atrapa un lloretenc venent tres àmfores romanes en una pàgina web

La Guàrdia Civil de l'Estartit va comissar tres àmfores romanes que es venien a internet. Unes peces d'alt valor arqueològic. Els agents en van poder recuperar d'entrada una que es venia per 2.000 euros. Però el comerciant, un veí de Lloret, de nacionalitat russa i de 46 anys, es va negar a donar-los les altres dues peces. La Guàrdia Civil, en les seves tasques de defensa del patrimoni històric amb l'operació Pandora IV, centrada en la intensificació sobre la venda il·lícita de béns culturals per internet, especialment els provinents de l'espoli arqueològic terrestre i marí, va localitzar al novembre, en un portal web de compravenda d'antiguitats, l'anunci d'una àmfora romana posada a la venda per un valor de 2.000 euros.

Després de realitzar diferents gestions per esbrinar la identitat de l'usuari del web i la ubicació d'aquestes àmfores, van aconseguir localitzar el venedor a Lloret de Mar. Se li va intervenir aquesta àmfora, que va ser peritada per personal de Centre d'Arqueologia Subaquàtic de Catalunya (CASC). Els especialistes van certificar la seva antiguitat i van comprovar que es tractava d'una àmfora d'origen bètic, de tipologia Haltern 71, utilitzada com a envàs per al transport d'oli d'oliva i amb una cronologia de l'1 al 40 dC. A banda d'aquesta peça, a l'anunci del portal web hi havia també dues àmfores més de la mateixa època. Els agents de la Guàrdia Civil van demanar-ne una valoració al CASC i van certificant-ne l'autenticitat. Davant la negativa per part del venedor a lliurar les peces que encara es trobaven en el seu poder, i el risc a què fossin venudes, els policies van haver de sol·licitar un manament d'entrada i registre al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes. Amb això, es va poder recuperar una segona àmfora. Aquesta és d'origen tarragoní i del tipus Pasqual I. S'utilitzava per al transport de vi i és de la segona meitat de segle I aC. Posteriorment, els agents van seguir investigant i van poder evitar que el venedor es desfés d'una tercera àmfora que havia de ser venuda.



Delicte contra el patrimoni

Els policies la van confiscar i van comprovar que era una àmfora d'origen itàlic del segle II-I aC. Davant dels fets, la Guàrdia Civil va prendre declaració a l'acusat, a qui se l'ha imputat com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni històric i un altre delicte de receptació i conductes afins. Les peces, per la seva banda, han estat catalogades i són d'un gran valor arqueològic en el Patrimoni Cultural Català. Estan dipositades al Centre d'Arqueologia Subaquàtic de Catalunya (CASC) i sota disposició judicial.