La regidora de Cultura s'absté en el pressupost per la rebaixa a la seva àrea

L'Ajuntament de Santa Coloma va celebrar ahir un ple ordinari on el punt principal de l'ordre del dia era l'aprovació dels pressupostos de 2020 que es van aprovar amb els vots de la majoria absoluta de gairebé tot l'equip de govern –format per Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) i Independents de la Selva (IdS)– tot i l'abstenció de la regidora de Cultura com a símbol de protesta per la rebaixa d'inversions en la seva regidoria. Enguany, el capítol d'inversions representa un 58% més que l'any anterior i ascendeix a un total d'1,9 milions d'euros.

En el capítol d'inversions, la partida més copiosa, de 500.000 euros, és una despesa plurianual que es preveu destinar a la construcció de la piscina coberta. Segons va detallar l'alcaldessa del municipi, Susagna Riera, respon a les necessitats de l'Ajuntament: «Serà molt útil a l'estiu, no podem esperar que la gent es banyi a la riera com fèiem nosaltres quan érem petits perquè ja no hi ha aigua», va apuntar.

D'altra banda, la reforma de la llar d'infants La Mainada tindrà una inversió de 221.000 euros, l'arranjament de vies públiques té pressupostada una inversió de 213.543 euros i el cobriment exterior del pavelló de la Nòria preveu una inversió de 200.000 euros. «Entenem que aquest pressupost no respon a les necessitats de la CUP però totes les inversions són justificades i hem distribuït els diners com ens ha semblat més oportú», va recordar l'alcaldessa.



Les crítiques

Des de l'oposició, la portaveu de la CUP, Sylvia Barragan, que va votar en contra dels pressupostos, va criticar els 136.000 euros dels pressupostos destinats a dietes de l'equip de govern o el crèdit que l'equip de govern ha demanat per valor d'1,6 milions d'euros que implica l'augment de l'endeutament. La cupaire va insistir que aquest pressupost «està clarament fet de manera tècnica i no té en compte les persones». Finalment, el PSC, que es van abstenir, va criticar la manca d'inversió en partides socials, així com la despesa pressupostària del personal, i van mostrar preocupació per l'increment de l'endeutament.