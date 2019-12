Ensenyament adjudica el servei de menjador de l'escola de Vilobí d'Onyar

El Departament d'Ensenyament ha adjudicat finalment el concurs de menjador de l'Escola Josep Madrenys de Vilobí d'Onyar a l'empresa de Sant Gregori Servei d'Àpats S. L. L'adjudicació arriba després que al juliol el Tribunal català de contractes anul·lés l'anterior licitació en admetre un recurs de l'Associació catalana d'empreses de lleure que considerava que les condicions tècniques que es requerien eren «inviables» econòmicament.

Després de prorrogar forçosament el contracte a l'anterior adjudicatari, aquesta nova licitació preveu la gestió del servei –que serveix menjar a uns 185 alumnes per un preu de 5,8 euros diaris– al llarg del 2020, concretament entre l'1 de gener i el 31 de desembre, per un import de 166.355,20 euros sense IVA. El contracte també implica la subcontractació dels treballadors actuals: un cuiner, un ajudant de cuina i una desena de monitors. Aquesta licitació, a diferència de la que va ser anul·lada, té un pressupost d'uns 20.000 euros més que l'anterior. En total la licitació va rebre set candidatures i va ser adjudicada a l'empresa Servei d'Àpats per «presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa», segons la resolució publicada per Ensenyament.



La trajectòria de l'escola

L'escola Josep Madrenys és l'única que gestiona Ensenyament a la província de Girona després que l'any 2012, un grup de pares i mares enfadats amb la gestió de l'empresa que aleshores tenia l'adjudicació, Scolarest, iniciessin una protesta –per la mala qualitat del servei– que va culminar amb la intervenció del Departament d'Ensenyament, que va retirar les competències al Consell Comarcal de la Selva i se les va adjudicar.

D'altra banda, a principis d'octubre, l'Ajuntament de Vilobí va «avançar feina» i va aprovar una moció per recuperar les competències del servei de menjador escolar. La moció va comptar amb el suport de l'AMPA i la direcció del centre.

En declaracions a Diari de Girona, l'alcaldessa del municipi, Cristina Mundet, va destacar que la intenció inicial era «intentar» tenir la competència abans que es portés a terme la licitació: «Nosaltres vàrem sol·licitar-ho però entenem que si no es podia fer abans que sortís la licitació, no passa res». La dirigent va afegir que «l'objectiu és que abans que es convoqui la pròxima licitació, l'any 2021, puguem municipalitzar el servei». En qualsevol cas, va subratllar que es vol «evitar que retorni en mans del Consell».