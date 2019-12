Lloret, ni present ni futur

L'actual equip de govern a Lloret (Junts-PSC) no ha presentat cap acord als veïns que informi de les seves prioritats per la present legislatura. Algú podria pensar que amaguen el que volen fer, que no juguen net amb relació a la transparència política. Doncs bé, estem encara en un escenari pitjor. Senzillament, encara no saben què faran. Ni tenen programa ni res semblant. Després dels primers mesos, és evident que no es fien entre ells mateixos. Com a exemple, en el penúltim ple van estar discutint més de 10 minuts per decidir el vot en un punt de l'ordre del dia. La falta de comunicació interna es manifesta.

Si dintre d'un govern no hi ha un projecte clar de ciutat, difícilment podran fer front als grans reptes que té Lloret a sobre la taula. El que sí sabem els lloretencs del nostre govern municipal després de 6 mesos és: que els dos partits s'han repartit els càrrecs, que s'han apujat el sou un 20% envers el 2015, que pujaran les despeses amb nous càrrecs de confiança, que han tret dels calaixos deutes per valor de 5,5 milions d'euros que tenien amagats de la legislatura anterior, i que han pujat l'IBI un 3% encara que sense apujar els impostos es recaptaran 9 milions més per la regularització cadastral. Els socialistes justifiquen la seva entesa amb els neoconvergents pel «bé del poble», però els ciutadans perceben que només els beneficats son els propis polítics. Les conviccions polítiques es deixen de banda per satisfer les conveniències personals? No ho sé, però si que haurien d'explicar detalladament què justifica un acord de govern que torna a donar l'alcaldia a un independentista després de renunciar el candidat socialista a ser alcalde.

Recordem que el candidat del PSC, Sr. Pastor, ha preferit ser només regidor d'Educació a ser alcalde del seu poble. El portaveu d'ERC li va dir «covard», no és el nostre estil. Però si creiem adient recordar al Sr. Pastor les seves paraules durant la campanya electoral: «Lloret necessita un canvi i l'alcaldia és qui marca el pas, marca el rumb d'allà on vols que vagi el teu municipi». Els quatre regidors del Grup Municipal de Ciutadans tenim molt clara la nostra tasca: liderar l'oposició de forma constructiva. Tenim programa i estem preparats per governar Lloret en un futur pròxim.