Un Baltasar «de veritat» per primer cop a Sant Hilari

Sant Hilari Sacalm tindrà per primera vegada un Rei Mag de pell negra amb l'adhesió del municipi a la campanya inclusiva «Baltasar de veritat». La Regidoria de Festes ja va fer un primer pas, ara fa un any, per la incorporació de persones racialitzades a la comitiva reial (a la imatge, uns patges al campanar de l'església parroquial) incorporant un carter reial també de pell negra. L'Ajuntament valora positivament promoure una comitiva reial inclusiva, i ha treballat per poder incorporar aquest any, un Rei de pell negra. Al mateix temps, l'entitat «Casa Nostra, Casa Vostra» per acabar amb la pràctica d'embetumar les persones que integren la comitiva del rei Baltasar, ha liderat una campanya que s'ha fet viral a través de les xarxes socials i amb la qual cerca aquest compromís, amb l'adhesió dels municipis del país.