Sant Hilari prepara la representació de l'himne «Un violador en el teu camí»

L'Ajuntament de Sant Hilari ha anunciat que el proper diumenge dia 19 de gener a partir de les 12 del migdia, a la plaça Doctor Gravalosa, es farà una representació de l'himne «Un violador en el teu camí» –del grup xilè Las Tesis– com a símbol de rebuig a les violències masclistes. Per portar-ho a terme s'ha fet una crida a totes les dones del municipi per tal que assisteixin a representar la cançó i fer la coreografia de protesta que ha popularitzat el col·lectiu xilè i que en poques setmanes ha fet la volta al món. Mitja hora abans es repartirà la lletra de les cançons i es realitzaran els assajos pertinents.

L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Associació de dones La violeta, l'Associació Gossosk9, Esquerra republicana i Junts per Sant Hilari, amb l'objectiu de «visibilitzar aquesta xacra tan present a la nostra societat i contribuir així a la sensibilització i conscienciació» dels habitants.