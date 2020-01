Santa Coloma reformarà l'edifici de Ca les Monges per ubicar-hi l'escola d'adults

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha anunciat la reforma de l'edifici de Ca les Monges, que es durà a terme durant un mes i costarà 47.327 euros. Fonts del consistori van explicar que aquest gener començaran els treballs per adequar l'espai amb l'objectiu de traslladar-hi l'Escola d'Adults de la Generalitat (CFA) a la primera planta de cara al curs vinent (2020-2021). Segons l'administració local, la primera planta de l'emplaçament físic romandrà ocupada pels alumnes de la CFA i la compartiran amb els alumnes del taller de pintura de l'institut de Santa Coloma de Farners. En aquest sentit, l'Ajuntament ha concretat que es requereixen dur a terme unes actuacions «de certa rellevància» en matèria de seguretat per adequar l'edifici a la normativa actual vigent, per tal que pugui ser utilitzat per a finalitats educatives.

Per aquest motiu, destaquen que la primera actuació important és la construcció d'una sortida d'emergència per als usuaris de la primera i segona planta. Aquesta sortida consisteix en una escala mecànica col·locada a la part exterior que dona al pati de Ca les Monges. Les obres, que tindran un cost total 47.327,57 euros, s'iniciaran aquest gener i està previst que tinguin una durada aproximada d'un mes.

Segons l'Ajuntament, la construcció d'aquesta escala comporta redissenyar els espais interiors que hi estaran en contacte, dividir les aules actuals i millorar l'entrada a la llar municipal el Tabalet. La direcció del centre ha informat de les actuacions a totes les famílies usuàries, ja que durant un mes es veuran alterades les entrades i sortides a la llar. A partir del gener es farà per la porta de la vicaria, al carrer Ave Maria.

Finalment, el govern municipal també ha comunicat als veïns del carrer Clavell l'inici de les obres, ja que preveuen que hi pugui haver afectacions a la circulació en alguns moments puntuals, mentre durin les obres.