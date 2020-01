La Fiscalia es querella contra el funcionari de Caldes per malversació

La Fiscalia ha presentat una querella contra un funcionari de l'Ajuntament de Caldes de Malavella per malversació de diners públics. Tal com va avançar dimecres Diari de Girona, va ser l'Ajuntament qui va detectar el forat i va portar el cas a la Fiscalia, que va obrir diligències d'investigació i ha acabat portant el cas als Jutjats de Santa Coloma de Farners pels indicis de delicte. La Fiscalia sol·licita al jutjat que incoï el procediment per la via del Tribunal del Jurat i citi a declarar el funcionari com a investigat. El treballador s'encarregava de cobrar taxes i impostos municipals i s'hauria anat quedant diners de cobraments en efectiu. Segons fonts properes al cas, durant el darrer any el funcionari va desviar de les arques municipals 10.053 euros. El treballador ha reconegut els fets i ja ha tornat una part dels diners, 2.300 euros.

En paral·lel, l'equip de govern ha suspès el funcionari de les seves funcions i ha encarregat una auditoria per comprovar si es va quedar diners dels exercicis anteriors, concretament dels darrers cinc anys, el temps que ha exercit el càrrec que li permet cobrar taxes i impostos municipals.

Davant d'aquest cas, el consistori ha optat per eliminar el pagament en metàl·lic de qualsevol taxa o impost. L'alcalde ha destacat que ja s'havien plantejat aquesta mesura anteriorment, però no l'havien adoptat perquè «hi ha molta gent, sobretot gent gran, que ve a pagar coses amb diners a l'ajuntament».