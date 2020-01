La Policia Local de Sils incorpora un nou vehicle

L'Ajuntament de Sils ha anunciat la incorporació d'un nou vehicle per a la Policia Local. Segons va apuntar el consistori, es tracta d'un model de cotxe Seat Ateca que compta amb una mampara per a detinguts. Des de l'Ajuntament ho valoren com «una bona eina 2x4 perquè s'adapti perfectament a l'orografia de Sils». En un mateix comunicat emès a les xarxes socials, el govern municipal va destacar que el vehicle té «sensibilitat ecològica», ja que compta amb els certificats corresponents pel que fa al compliment medi ambiental.