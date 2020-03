Fan destrosses en almenys 15 vehicles aparcats a Sta. Coloma

La Policia Local de Santa Coloma de Farners està investigant una onada de vandalisme i principalment intents de robatoris en vehicles que aquest dijous estaven estacionats a l'antic aparcament de l'Escorxador, a tocar de la carretera de Sant Hilari.

Els agents locals ahir van començar a rebre les denúncies dels propietaris que tenien el cotxe aparcat en aquest punt de la ciutat.

Els lladres haurien utilitzat pedres per trencar els vidres dels vehicles i després, un cop a dins, es van dedicar a remenar l'interior per tal d'obtenir algun botí. En algun cas van poder sostreure algun objecte i en altres ho van intentar. Per exemple, en algun dels cotxes violentats van intentar arrencar l'aparell de ràdio.

Els robatoris haurien tingut lloc entre les onze de la nit de dimecres i les quatre de la matinada, que és quan es va tenir constància dels fets per primer cop i es van activar tots els recursos per poder analitzar el que havia succeït.

Aquest tipus de fet ha sorprès els veïns de Santa Coloma de Farners, ja que anteriorment no havien patit aquests actes de vandalisme.

Amb tot, la Policia Local de la ciutat està al cas dels fets i ha començat a investigar-los per tal d'enxampar els autors d'aquesta onada de vandalisme que es va centrar en aquest aparcament, que no es troba massa lluny del centre de la ciutat, però sí en una àrea força deshabitada i, per tant, on poden passar desapercebuts els delinqüents.Aquest