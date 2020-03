La Plataforma d'Activistes per l'Habitatge ocupa un banc de Blanes pels lloguers socials

La Plataforma d'Activistes per a l'Habitatge i el Contracapitalisme de Blanes (PAHC) va ocupar ahir la seu del banc Santander del Passeig de Dintre per reclamar més lloguers socials. El portaveu del grup, Marcos Martin, va explicar que l'acció respon a la necessitat de reivindicar que es compleixi el nou decret de l'habitatge 17/2019 que obliga a les entitats a oferir lloguers socials. L'ocupació de l'oficina es va fer ahir d'onze a dotze del matí i posteriorment es va fer una protesta davant l'ajuntament, on l'ens ha entrat dues instàncies reclamant més accions.