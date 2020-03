El govern de Riudellots refusa fer una auditoria de les obres al nucli antic

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva va celebrar ahir un ple extraordinari forçat per l'oposició –formada íntegrament per Esquerra Republicana (ERC)– centrat en les obres de millora del nucli antic per presumptes deficiències i desperfectes en els treballs. Els republicans van forçar la sessió per demanar al govern –amb majoria absoluta de Junts per Catalunya (JxCat)– que fes una auditoria externa de les obres, que han tingut un cost d'1,1 milions d'euros. El portaveu dels republicans, Lluis Barnés, va explicar que «tot i la negativa de fer l'auditoria, creiem que és necessària i més perquè hem vist que en el proper ple un dels punts que es proposen és l'increment del 14,5% del pressupost d'aquestes obres i això són més de 100.000 euros».



La justificació del govern

L'alcaldessa, Montserrat Roura (JxCat), va apuntar durant el ple que «és cert que es van planificar unes fases d'actuació en un ordre que no s'han seguit per diferents contratemps» però va apuntar que «la comissió d'obres era externa a l'empresa que està executant les obres. S'han fet visites d'obra setmanals i amb un seguiment acurat». En aquest sentit, va manifestar que s'han facilitat a l'oposició els informes tècnics que han sol·licitat pel que fa al clavegueram i l'increment de despeses. «En una obra sempre apareixen detalls i aspectes no previstos en un inici i considerem que s'ha atès tot allò que s'ha anat presentant».