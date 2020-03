El PSC demana als regidors no adscrits de Lloret de Mar que renunciïn a l'acta

L'executiva del Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha demanat als quatre regidors de Lloret de Mar que han abandonat el partit per les desavinences amb el portaveu municipal –Francisco Pastor– que retornin les seves actes d'edils. En un comunicat, els socialistes apunten que seria un acte de «coherència» que abandonin el seu seient: «El PSC es va presentar a les eleccions municipals com a PSC i, per tant, si algú vol representar alguna altra cosa, és raonable que abandoni l'acta obtinguda en nom del PSC». Els socialistes també insten l'alcalde, Jaume Dulsat (JxCat), a no pactar amb els quatre regidors no adscrits: «El pacte de govern es va signar amb el PSC i per tant no s'entendria que governés amb regidors no adscrits» i afegeixen que «si els regidors no adscrits formen part del govern de Lloret de Mar, s'entendria que són trànsfugues i, per tant, el PSC portaria al Parlament el govern de Lloret tal com estableix el pacte antitransfugisme».



En mans de JxCat

Per la seva banda, un d'aquests quatre regidors, Cristian Fernández, va apuntar que «és cert que ens presentem com a PSC però som 17 els militants que formàvem part de la llista i que manifestem el trencament amb Francisco Pastor». L'exsocialista va subratllar que no tenen intenció d'abandonar les seves actes de regidors i va descartar rotundament formar qualsevol mena de pacte amb el regidor socialista. «Nosaltres, a dia d'avui, tenim intenció de continuar al govern. Així li ho hem manifestat a l'alcalde. Està a les mans de Junts per Catalunya decidir amb qui vol pactar».

Des de l'oposició, els comuns van fer ahir un comunicat on demanaven a l'alcalde «que es posicioni com més aviat millor» per decidir com queda format el nou equip de govern. «Creiem que aquesta crisi fa temps que s'està gestionant, i encara que és un tema intern del PSC afecta directament la dinàmica municipal».