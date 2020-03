Detingut un lladre a Blanes que va robar en dos establiments en ple confinament

La Policia Local de Blanes ha detingut aquest dimecres un veí de la població de 37 anys per un robatori amb força i un furt en dos establiments en ple confinaments. Els agents el van arrestar per un robatori amb força en un establiment del centre de al vila i per un delicte de furt d'una caixa enregistradora en un altre local situat a La Plantera. Es tracta d'un comerç que fa temps que va tancar l'activitat però el lladre va aprofitar que tenia la persiana mig oberta perquè el propietari estava fent feines a l'interior i es va endur la caixa. A més, en una intervenció prèvia de la Policia Local, el sospitós va intentar enganyar els agents fent-se passar pel seu germà, que no té antecedents policials.

Quan finalment van comprovar la seva veritable identitat, els agents van comprovar que li consten fins a tres ordres judicials de detenció. També l'han denunciat per incompliment de la Llei 4/2015 per no complir amb les mesures recollides per l'estat d'alarma per coronavirus.

Des de fa més d'una setmana, una de les tasques prioritàries de la Policia Local de Blanes i Protecció Civil és estar amatents a les diferents mesures i accions que requereix l'emergència sanitària pel coronavirus. Tot i que la prioritat és l'alerta per la COVID-19, les actuacions policials també inclouen actuacions i requeriments de la ciutadania que no hi tenen res a veure.