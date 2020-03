La Policia Local de Blanes quadruplica les denúncies per incompliment de l'Estat d'Alarma als controls del carrer

A mesura que passen els dies de confinament decretat per l'Estat d'Alarma fa una setmana, la col·laboració ciutadana que s'ha traduït majoritàriament quedant-se a casa, sense sortir al carrer si no és estrictament necessari ha anat en augment. Ara bé, també s'ha incrementat el nombre d'identificacions i denúncies de la Policia Local per incompliment del Reial Decret 463/2020 per frenar l'expansió del Coronavirus.

Durant les darreres 48 hores la Policia Local de Blanes ha identificat 77 persones i ha obert 53 actes de denúncia, quadruplicant la xifra de mitjans d'aquesta setmana, quan durant dos dies se n'havien fet 16 actes per desobeir el confinament. D'aquest total, hi ha algunes persones que són reincidents, i que els agents policials ja comencen a identificar ràpidament a cop d'ull que són al carrer sense causa justificada.

Aquest matí de dissabte han continuat les patrulles a peu i en vehicles policials per seguir informant la ciutadania, i actuant quan calia fer-ho. Una mesura que seguirà mentre sigui necessari, completada amb els controls a carretera per supervisar els desplaçaments d'entrada i sortida al municipi. També segueix fent-se arribar el missatge a la ciutadania a través de la megafonia de les patrulles, on s'informa de la situació i es demana la col·laboració ciutadana perquè només siguin a la via pública si és estrictament necessari.

L'alcalde de Blanes fa una nova crida a la responsabilitat

Tan la Policia Local com l'Ajuntament de Blanes han agraït des de diversos mitjans la col·laboració i civisme amb què s'està comportant la major part de la ciutadania, que sí fa cas de les mesures decretades i es queda a casa, i contribueix així a què tothom es pugui concentrar en el què cal fer. A tots aquests blanencs i blanenques, l'alcalde de Blanes Àngel Canosa, els ha agraït la seva col·laboració i l'exercici solidari que estan demostrant amb el seu gest.

El batlle ho ha fet a través d'un missatge en vídeo aquest matí de dissabte, gairebé una setmana més tard que ja va enregistrar el primer relacionat amb l'emergència sanitària per la COVID-19, l'endemà que es va decretar l'Estat d'Alarma. Àngel Canosa ha incidit en què, lamentablement, s'han hagut de seguir posant sancions, i ha apel·lat a la responsabilitat i al sentit comú que cal aplicar-se tothom.

També ha adreçat un missatge de tranquil·litat, i ha comminat la ciutadania a què faci cas dels canals de comunicació oficials, i no pas als rumors i les fake news que s'estan escampant aquests dies, que tan sols contribueixen a augmentar i alimentar una situació d'alarma social, per contra de mantenir la necessària calma. Per últim, ha demanat que es faci cas de les recomanacions que s'estan donant des de les autoritats sanitàries, i que tothom tingui cura tant d'ell mateix com dels seus: 'Només fent-nos costat els uns als altres ens en sortirem. Si us plau, només canals oficials, si us plau, tots a casa'.