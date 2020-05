Un regidor de Blanes deixa el grup de Cs per divergències amb la direcció gironina del partit

El que va ser número tres a la llista de Ciutadans a l'Ajuntament de Blanes (Selva), José Antonio Morcillo, ha decidit abandonar el grup municipal per diversos desacords amb la direcció gironina del partit. En una carta que ha enviat el regidor explica que "al principi les seves idees casaven molt". De tota manera, Morcillo creu que amb les "dues crisis històriques" que ha viscut el municipi en els últims mesos -primer el temporal Gloria i després el coronavirus-, el regidor creu que "les idees no són les mateixes". José Antonio Morcillo carrega contra el partir acusant a la direcció de prendre decisions sense pensar en el municipi de Blanes. Ara, el regidor passarà al grup no adscrit en el proper ple, que es farà aquest dijous.

El grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Blanes (Selva) comptarà amb un representant menys a partir d'aquest dijous, quan es farà el ple municipal, ja que el regidor José Antonio Morcillo ha decidit abandonar-lo. Ho ha fet gairebé un any després de ser escollit regidor i ha justificat la seva decisió per diferències amb la direcció del partit.

Morcillo ha apuntat en una carta que ell vol "ajudar al poble i a la seva gent" i per això, quan Cs li va proposar formar part de les llistes a les municipals del 2019 va dir que sí. "Al principi les seves idees casaven molt amb les meves", ha afirmat el regidor. De tota manera, després de patir "dues crisis històriques" -en referència a les afectacions del temporal Gloria i la crisi sanitària-, Morcillo ha assegurat que "les nostres idees no són les mateixes". A més, el regidor ha lamentat que les decisions es prenguin "des de Girona" i ha afegit que "ells no pensen en el poble".

José Antonio Morcillo ha anunciat a l'alcalde del municipi, Àngel Canosa, i el primer tinent d'alcalde, Jordi Urgell, la seva renúncia al grup municipal aquest dilluns a primera hora. Posteriorment, el regidor ha lliurat l'escrit de dimissió al Registre d'Entrada del municipi. En ell, especifica que deixarà de ser part del grup municipal, per passar a ser regidor no adscrit.

A més, el que va ser número tres de les llistes de Cs ha expressat que vol utilitzar el seu vot en base a la seva "opinió i manera de ser". José Antonio Morcillo ha afirmat que no sap a on serà d'aquí a tres anys, la propera cita electoral als municipis, i que tampoc li importen les properes eleccions. "M'importa l'ara i què puc fer per Blanes per actuar segons les meves conseqüències", ha reblat Morcillo.

La renúncia del regidor es farà efectiva el dijous, quan es faci el proper ple municipal.