Els Bombers han d'anar en un patí de pedals a un rescat a Tossa

El rescat d'un submarinista a Tossa de Mar ha deixat una imatge curiosa avui a la Costa Brava.

Veure els Bombers enfilats en un patinet aquàtic per anar fins al lloc on hi havia la víctima fins a l'arribada de l'embarcació que tenen a les instal·lacions portuàries de Tossa.

Des del sindicat UGT es denuncia que falta material per a rescats aquàtics i que aquesta imatge mostra la manca. Asseguren fonts del sindicat que fa anys que esperen tenir material ja sigui roba de neoprè, entre altres. Afirmen que a Tossa hi ha una barca, que forma part del parc dels Bombers Voluntaris.

El sindicat recorda que la falta de material és històrica al cos. En canvi, el veuen molt necessari pels molts salvaments marítims que realitzen a les comarques gironines, amb la Costa Brava.

Els Bombers de la Generalitat compten amb una unitat aquàtica, que es troba a Cerdanyola i es desplaça en serveis quan és necessària.

Des de la Direcció General han minimitzat a la imatge i afirmen que els Bombers han pujat al patinet perquè el rescat era la prioritat i fins que no arribava la barca han agafat el mitjà de transport que han tingut a l'abast.

El rescat s'ha produït quan passaven cinc minuts de les deu del matí, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia un home que estava a la Cala Giverola i que no es trobava bé i demanava auxili.

Fins al lloc s'hi han desplaçat els Bombers, la Policia Local de Tossa i el SEM.

Segons fonts dels Bombers, l'home estava marejat i amb les pulsacions molt baixes quan hi han arribat. Ha explicat que acabava de fer una immersió i no es trobava bé.

Els Bombers que anaven amb el patinet han rescatat l'home i l'han pogut traslladar fins a la barca. Tot seguit, l'han deixat a la barca i el SEM se n'ha fet càrrec.

Posteriorment, el SEM ha traslladat el submarinista fins a un centre sanitari.