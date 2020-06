Blanes reobre els 45 parcs infantils del municipi

L'Ajuntament de Blanes ha procedit a reobrir tots els Parcs Infantils públics que hi ha arreu del municipi. Se n'han encarregat els efectius dels Serveis Municipals, que han tret els precintes que es van haver d'instal·lar fa tres mesos en prevenció del contagi de la COVID-19. Tot just acabar d'obrir-se, els primers nens i nenes ja han accedit a les seves àrees de joc, les que no han pogut gaudir des de fa tres mesos, quan es van clausurar.

Arreu del municipi hi ha un total de 45 parcs infantils. Durant la tarda s'han acabart d'instal·lar diversos cartells amb recomanacions per gaudir amb seguretat de les zones de jocs infantils. Als cartells, que guarden la mateixa iconografia que els que es van instal·lar el passat 1 de juny a les platges, es demana que en cas de tenir símptomes de COVID-19 no es poden utilitzar els parcs.

Cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre persones, així com fer ús de les mascaretes en cas que no es pugui observar aquesta separació. S'ha d'evitar l'intercanvi d'objectes, rentar-se sovint les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic, utilitzar les papereres i evitar les aglomeracions