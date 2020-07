Andrés Velencoso dirigeix una campanya promocional de Tossa de Mar

El model Andrés Velencoso ha dirigit i protagonitzat una campanya promocional de Tossa de Mar (Selva) enfocada a fomentar el turisme de proximitat per aquest estiu. Es tracta de la primera vegada que el model fa de director en un producte audiovisual. El vídeo es distribuirà per xarxes socials i, a més, la campanya també es farà en diaris, ràdios i en exteriors. El regidor de Promoció Econòmica, Gregori Martínez, ha agraït la "predisposició" de Velencoso, fill de Tossa de Mar. Martínez ha destacat que aquesta campanya servirà per "reforçar la promoció i difusió de Tossa com a destinació de turisme, tant de proximitat com a nivell internacional". El vídeo mostra les platges i cales i la Vila Vella del municipi.



El vídeo mostra alguns dels racons més emblemàtics de Tossa de Mar i també les platges i cales i la Vila Vella. A part del contingut audiovisual que es distribuirà per xarxes, també es farà en diaris, portals web, ràdios i en llocs exteriors. Sobretot està enfocada al turisme de proximitat.De tota manera, el regidor de Promoció Econòmica, Gregori Martínez, ha destacat que el contingut de la campanya servirà per "reforçar la promoció i difusió de Tossa com a destinació de turisme, tant de proximitat com a nivell internacional". Martínez ha agraït la "predisposició" del model tossenc a l'hora "d'ajudar al municipi en aquests moments tan complicats".Per la seva banda, Velencoso ha afirmat que l'experiència com a director "ha estat molt positiva i satisfactòria i més tenint en compte la meva vinculació amb el municipi".