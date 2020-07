Concentració a Lloret de Mar per rebutjar les agressions masclistes

Gairebé una cinquantena de persones es van concentrar ahir a la plaça de la Vila de Lloret de Mar sota el lema «Cap agressió sense resposta» per protestar contra l'agressió sexual que va patir una menor de 17 anys divendres passat en un portal al carrer Joaquim Mir de Fenals, la segona agressió en menys d'un mes que es produeix al municipi.

L'acte, convocat per l'Associació de dones l'Aurora, va començar a les 19 hores a la cruïlla del carrer Sant Pere amb la carretera Vila de Blanes i Tossa de Mar. Els manifestants van passar pel carrer Sant Pere i es van dirigir fins a la plaça de la Vila, on van fer un minut de silenci i posteriorment van llegir un manifest donant suport a la víctima i en senyal de rebuig cap a les agressions masclistes. Des de l'entitat reiteren que «les dones volem ser lliures, no valentes».

L'Ajuntament va anunciar a principis de setmana que es personarà com a acusació popular en aquest cas. La Policia Local va detenir un turista alemany de 19 anys com a presumpte autor dels fets. Els agents de la Policia Local van poder arrestar ràpidament el sospitós, gràcies a la ràpida identificació per part dels amics de la víctima. Després de prendre declaració als implicats, la magistrada va deixar en llibertat provisional al jove teutó acusat dels fets.