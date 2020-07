Els activistes de No a la MAT reclamen una taula de diàleg

Els activistes de la plataforma No a la Mat es van reunir dimecres al vespre en una assemblea extraordinària després de saber la proposta d'Endesa per reprendre les obres de la subestació de Riudarenes i el ramal de la línia de Molt Alta Tensió (MAT) a Bescanó. Un dels seus portaveus, Xavier Amat, explica que demanen l'aturada d'aquestes construccions i que l'empresa elèctrica justifiqui amb estudis la necessitat de realitzar aquestes infraestructures: «Hem demanat infinitat de vegades un estudi que acrediti la deficiència energètica a la Costa Brava i encara l'estem esperant». Amat explica que han sol·licitat una reunió amb el Ministeri i amb la Generalitat, i demana que es tinguin en compte alternatives «menys invasives per al territori».