La dessalinitzadora de la Tordera torna a entrar en funcionament

La planta dessalinitzadora de la Tordera va reprendre l'activitat dimarts després d'estar cinc mesos aturada a causa de les destrosses que va provocar el temporal Gloria. La crescuda del riu Tordera va produir el trencament de la mota del riu, per sota de la qual hi passaven dues canonades que impulsaven l'aigua de mar i també la del retorn del procés de dessalinització. El pressupost de la reparació ha estat de 5 milions d'euros, tot i que la previsió inicial era de 7,5 milions. Mentre la planta ha estat inactiva, s'ha estat aportant aigua de la potabilitzadora de Cardedeu per tal que els aqüífers es mantinguessin per sobre del nivell del mar.

Ports de la Generalitat ha adjudicat les obres de reparació del dic del Port de Blanes que va quedar malmès pel temporal. L'import dels treballs és de 2,4 milions.