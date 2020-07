Blanes i Lloret de Mar suspenen les festes majors pel risc de rebrots

Lloret de Mar i Blanes s'han quedat sense festes majors. L'augment de l'alerta sanitària –amb focus de casos de covid-19 en diversos punts de Catalunya– ha propiciat que els governs dels dos municipis optin per anul·lar les celebracions populars davant el risc que es produeixin rebrots.

Els primers en anunciar-ho van ser els lloretencs, que diumenge al vespre es van reunir en sessió extraordinària i van decidir, per unanimitat, suspendre tots els actes de la Festa Major de Santa Cristina, que s'havia de celebrar a finals d'aquesta setmana, del 21 al 26 de juliol. En un comunicat, l'Ajuntament va exposar que «la situació actual desaconsella mantenir la celebració d'altres activitats amb participació popular». En declaracions a Nova Ràdio Lloret, l'alcalde, Jaume Dulsat (JxCat), va destacar que «actuem amb responsabilitat» i va afegir que l'augment de l'alerta sanitària a Barcelona amb el decret del «confinament voluntari» així com els focus que s'han generat a Figueres han provocat la presa d'aquesta decisió. «Hi ha moltes coses en joc, entre elles la salut de les persones, i encara tenim una certa activitat econòmica. No podem posar això en perill tot i que era una festa que complia amb totes les mesures de seguretat», va esgrimir Dulsat. L'alcalde va afegir que «la situació a Lloret està controlada i ara mateix no hi ha cap rebrot» i va concloure que «la suspensió de moment només s'aplicarà al programa de la Festa Major, i no afecta la resta d'activitats culturals i esportives programades per la resta de l'estiu, que seran avaluades en funció de l'evolució de les circumstàncies».

Des de l'oposició lloretenca han aplaudit la decisió. El regidor del PSC, Francisco Pastor, va puntualitzar que la cancel·lació de la Festa Major «arriba una mica tard» i va afegir que «la decisió l'agraïm per la nostra tranquil·litat i per la dels visitants que vindran». Un fet que també van valorar des de Lloret En Comú-Podem, que a través de les xarxes socials va destacar que «tot i que no és moment de fer crítiques gratuïtes, cal recordar que fa setmanes que es ve reclamant», en al·lusió al darrer ple, on la formació morada va demanar que s'aturessin els actes de la Festa Major.

Des de Ciutadans es van mostrar crítics amb l'actitud del govern per anul·lar l'agenda de la Festa Major i no la resta d'activitats culturals i esportives programades. En un comunicat, els taronges van criticar que el govern no hagi aportat «els informes sanitaris ni policials que justificarien la mesura» i d'altra banda qüestionen que es mantingui la resta de l'agenda cultural i esportiva de l'estiu.

A Blanes, situació idèntica

Gairebé vint-i-quatre hores després de l'anul·lació de la Festa Major de Santa Cristina, a Blanes el govern va anunciar ahir a la tarda la suspensió de la Festa Major de Santa Anna –del 24 al 26 de juliol– i de la Fira d'Atraccions –del 24 de juliol al 9 d'agost. La decisió es va anunciar després de celebrar una reunió d'urgència motivada per l'augment de casos a les comarques gironines. En un comunicat, l'alcalde, Àngel Canosa, va destacar que «fins l'últim moment hem estat treballant de valent i amb molta il·lusió per poder fer possible viure uns dies de festa que retornessin, encara més, la vida als nostres carrers. Lluny de poder aconseguir-ho, l'actual situació sanitària i l'evolució de la pandèmia durant les darreres hores desaconsellen l'organització de qualsevol acte que pugui provocar la concentració de vilatans i visitants».

Caldes també anul·la la festa

L'Ajuntament de Caldes també va decidir ahir anul·lar la Festa Major, que s'havia de celebrar del 25 de juliol al 3 d'agost. Fonts properes van confirmar que tot i això l'equip de govern aposta per fer actes i concerts «alternatius» amb restriccions d'aforament.