SOS Montseny alerta d'un excés d'incivisme i vehicles dins el Parc Natural

La plataforma SOS Montseny ha iniciat una ronda de contactes amb tots els alcaldes del Baix Montseny per alertar de les situacions d'excés de vehicles rodats que es produeixen al Parc Natural del Montseny. Els activistes, que vetllen per la protecció del parc, destaquen en un comunicat que també han detectat conductes incíviques que «pertorben el benestar de la població i l'entorn natural que ens envolta». En concret, destaquen que es produeixen acampades il·legals en zones protegides, curses nocturnes de quads i boogies per pistes de muntanya així com excessos de velocitat i de soroll tant de motos com de cotxes. Des de la plataforma insisteixen que amb caràcter d'«urgència» fan falta «accions immediates des de les administracions implicades»: «Fem una crida als ajuntaments involucrats a acordar les limitacions oportunes, en forma d'ordenances, o qualsevol altra mesura per tal d'evitar que se segueixin reproduint aquests fets».