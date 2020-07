Pas endavant per fer la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha sotmès a informació pública l'estudi informatiu i el d'impacte ambiental de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes, una demanda històrica d'ambdós municipis. Actualment, la carretera C-63 uneix Santa Coloma de Farners, Sils, Riudarenes, Vidreres i Lloret de Mar i travessa els nuclis urbans de Sils i Riudarenes, que estan propers.

La construcció de la variant evitarà la circulació de pas per l'interior d'aquestes poblacions. En aquest entorn, la C-63 registra un trànsit de més de 8.000 vehicles diaris de mitjana.



Una inversió de 37 milions

Els estudis posen dues alternatives de traçat sobre la taula. Però la que la Generalitat considera més adient planteja una carretera de 6,2 quilòmetres amb una inversió estimada de 37 milions d'euros. Aquesta opció alterna una carretera amb un carril per sentit de circulació, amb trams en què un dels sentits passa a tenir-ne dos –el que es coneix com a dos més u– per facilitar els avançaments.

La nova carretera connectarà la futura variant de la C-63 a l'est de Santa Coloma de Farners amb l'autovia A-2, i permetrà evitar el trànsit de pas per l'interior dels nuclis. L'adjudicació dels estudis informatius es van adjudicar el 2018 per 208.000 euros.

Per millorar la seguretat viària, el número de carrils que tindrà la variant canvia en funció dels trams. N'hi ha que tenen un carril per sentit (amb un separador central) i d'altres en què un dels dos sentits passa a tenir-ne dos per facilitar els avançaments. A més, es limiten els accessos directes cap a la carretera i es preveuen crear camins de servei per facilitar poder passar de banda a banda sense haver de creuar la calçada.