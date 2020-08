JxCat Blanes demana que es convoqui la taula per tractar la COVID-19

El grup municipal de JxCat a Blanes reclama al govern (format per ERC i En Comú-Podem) que convoqui la taula de la COVID-19. Els neoconvergents reclamen que se celebri aquesta trobada després de conèixer el brot de coronavirus que ha afectat una vintena de treballadors del torn de nit de l'empresa de gestió de residus Nora. En un comunicat, insisteixen en la necessitat que es treballi en mesures de «prevenció i control de la pandèmia a Blanes».



Avinguda de la República

El grup també critica que el govern anunciés a través d'un comunicat el canvi de nom de l'avinguda Joan Carles I per l'avinguda de la República. Segons JxCat, la moció que es va votar en el darrer ple era per demanar una comissió d'investigació política al Rei emèrit i no el canvi de nom de l'avinguda Joan Carles I.